Тото Вольфф отреагировал на присвоение Хэмилтону рыцарского титула

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф поздравил пилота своей команды Льюиса Хэмилтона с тем, что тот был удостоен рыцарского титула.

"Льюис — один из величайших гонщиков всех времён и самый успешный британский спортсмен своей эпохи.

Во всём мире он давно известен своими спортивными достижениями. В этом году он объединил превосходство на трассе с мощным голосом в борьбе с дискриминацией. Во всех смыслах Хэмилтон лидировал в 2020 году.

Новость о том, что он получит рыцарское звание, показывает, что теперь Льюис получает признание, которое заслужил за беспрецедентный успех в автоспорте. Великобритания может очень гордиться тем, что у неё есть чемпион и амбассадор калибра сэра Льюиса Хэмилтона", — приводит слова Вольффа официальный сайт "Мерседеса".