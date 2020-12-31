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Тото Вольфф отреагировал на присвоение Хэмилтону рыцарского титула
И назвал Льюиса лучшим гонщиком всех времен
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф поздравил пилота своей команды Льюиса Хэмилтона с тем, что тот был удостоен рыцарского титула.
"Льюис — один из величайших гонщиков всех времён и самый успешный британский спортсмен своей эпохи.
Во всём мире он давно известен своими спортивными достижениями. В этом году он объединил превосходство на трассе с мощным голосом в борьбе с дискриминацией. Во всех смыслах Хэмилтон лидировал в 2020 году.
Новость о том, что он получит рыцарское звание, показывает, что теперь Льюис получает признание, которое заслужил за беспрецедентный успех в автоспорте. Великобритания может очень гордиться тем, что у неё есть чемпион и амбассадор калибра сэра Льюиса Хэмилтона", — приводит слова Вольффа официальный сайт "Мерседеса".
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