  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тото Вольфф отреагировал на присвоение Хэмилтону рыцарского титула
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тото Вольфф отреагировал на присвоение Хэмилтону рыцарского титула

Автоспорт
(1 голосов)

И назвал Льюиса лучшим гонщиком всех времен

Тото Вольфф отреагировал на присвоение Хэмилтону рыцарского титула
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф поздравил пилота своей команды Льюиса Хэмилтона с тем, что тот был удостоен рыцарского титула.

"Льюис — один из величайших гонщиков всех времён и самый успешный британский спортсмен своей эпохи.

Во всём мире он давно известен своими спортивными достижениями. В этом году он объединил превосходство на трассе с мощным голосом в борьбе с дискриминацией. Во всех смыслах Хэмилтон лидировал в 2020 году.

Новость о том, что он получит рыцарское звание, показывает, что теперь Льюис получает признание, которое заслужил за беспрецедентный успех в автоспорте. Великобритания может очень гордиться тем, что у неё есть чемпион и амбассадор калибра сэра Льюиса Хэмилтона", — приводит слова Вольффа официальный сайт "Мерседеса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...