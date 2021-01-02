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Aston Martin представили новый логотип для выступлений в Формуле-1

Автоспорт
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С возвращением

Aston Martin представили новый логотип для выступлений в Формуле-1
UA-Футбол
Новина українською

Британская компания Aston Martin после 61-годичного перерыва в выступлениях с 1 января 2021 возвращается в Формулу-1.

На их официальной странице в Твиттере размещен новый логотип команды и представлено короткое презентационное видео.

Aston Martin представили новый логотип для выступлений в Формуле-1 - изображение 1

Видео:

Напомним, что ранее Тото Вольфф отреагировал на присвоение Хэмилтону рыцарского титула.

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В статье: формула-1 Aston Martin
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