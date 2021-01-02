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Aston Martin представили новый логотип для выступлений в Формуле-1
С возвращением
Британская компания Aston Martin после 61-годичного перерыва в выступлениях с 1 января 2021 возвращается в Формулу-1.
На их официальной странице в Твиттере размещен новый логотип команды и представлено короткое презентационное видео.
Видео:
Напомним, что ранее Тото Вольфф
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