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Главные истории сезона в Формуле-1. ВИДЕО
Для тех, кто хочет освежить память
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил 20-минутный ролик с главными историями прошлого сезона.
Как известно, Льюис Хэмилтон в 2020 году стал 7-кратным чемпионом мира, а Мерседес продлил свое доминирование в Кубке конструкторов.
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