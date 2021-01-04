Главные истории сезона в Формуле-1. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил 20-минутный ролик с главными историями прошлого сезона.

Как известно, Льюис Хэмилтон в 2020 году стал 7-кратным чемпионом мира, а Мерседес продлил свое доминирование в Кубке конструкторов.