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Формула-1 перенесет Гран-при Австралии
В 2020-м гонка в Мельбурне и вовсе не состоялась
Как сообщает Autosport, Гран-при Австралии 21 марта не состоится из-за строгих ограничений на въезд, которые действуют в стране в связи с пандемией коронавируса.
На данный момент руководство Формулы-1 подыскивает для гонки в Мельбурне новую дату.
Таким образом, новый сезон в Формуле-1 начнется 28 марта в Бахрейне, где в конце сезона 2020 года прошли сразу две гонки.
Действующим чемпионом Формулы-1 является Льюис Хэмилтон, а Мерседесу принадлежит Кубок конструкторов.
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