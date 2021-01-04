Формула-1 перенесет Гран-при Австралии

Как сообщает Autosport, Гран-при Австралии 21 марта не состоится из-за строгих ограничений на въезд, которые действуют в стране в связи с пандемией коронавируса.

На данный момент руководство Формулы-1 подыскивает для гонки в Мельбурне новую дату.

Таким образом, новый сезон в Формуле-1 начнется 28 марта в Бахрейне, где в конце сезона 2020 года прошли сразу две гонки.

Действующим чемпионом Формулы-1 является Льюис Хэмилтон, а Мерседесу принадлежит Кубок конструкторов.