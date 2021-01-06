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Пилот Формулы-1 подхватил коронавирус
Придется посидеть на карантине
Гонщик Макларена Ландо Норрис сообщил о положительном тесте на коронавирус.
"Вчера я перестал чувствовать вкусы и запахи, так что сразу же ушел на самоизоляцию и сдал тест. Он оказался положительным, поэтому я сообщил всем, с кем я контактировал, что им тоже нужно уйти на самоизоляцию. Я чувствую себя нормально, других симптомов нет", - написал Норрис в Твиттере.
Ландо Норрис в прошлом сезоне в личном зачете занял девятое место. Лучшим результатом для британца стало третье место на первой гонке сезона в Австрии.
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