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Пилот Формулы-1 подхватил коронавирус

Автоспорт
(1 голосов)

Придется посидеть на карантине

Пилот Формулы-1 подхватил коронавирус
Новина українською

Гонщик Макларена Ландо Норрис сообщил о положительном тесте на коронавирус.

"Вчера я перестал чувствовать вкусы и запахи, так что сразу же ушел на самоизоляцию и сдал тест. Он оказался положительным, поэтому я сообщил всем, с кем я контактировал, что им тоже нужно уйти на самоизоляцию. Я чувствую себя нормально, других симптомов нет", - написал Норрис в Твиттере.

Ландо Норрис в прошлом сезоне в личном зачете занял девятое место. Лучшим результатом для британца стало третье место на первой гонке сезона в Австрии.

Ранее UА-Футбол сообщал, что новый сезон в Формуле-1 может начаться не в Австралии, а в Бахрейне.

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В статье: формула-1 Ландо Норрис коронавирус
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