Конец гегемонии Мерседеса и еще несколько невероятно смелых прогнозов на сезон в Формуле-1

По материалам официального сайта Формулы-1

Начало января – самое время помечтать о том, какой будет Формула-1 в 2021 году. Регламент чемпионата остается стабильным, но это не помешает нам собрать в единое целое все самые смелые ожидания от нового сезона в Королевских гонках.

Ред Булл выиграет Кубок конструкторов

Прошло семь лет с тех пор, как Ред Булл в последний раз взял Кубок конструкторов. После этого в Формуле-1 началась гегемония Мерседеса, которая продолжается до сих пор.

Однако в этом году у австрийцев есть все шансы на успех в командном зачете, ведь со стабильным регламентом Ред Булл подойдет к сезону не с чистым листом бумаги (как это было последние семь лет), а с более чем 60-процентной копией болида предыдущего сезона.

Ред Булл выиграл финальную гонку сезона в Абу-Даби, что сулит им хороший старт в новом сезоне. С твердым пониманием потенциала своей машины и хорошим темпом развития австрийцы должны стать еще сильнее.

Ожидайте, что Ред Булл станет занозой для Мерседеса с самой первой гонки. Макс Ферстаппен будет оказывать давление на Льюиса Хэмилтона, а его новый опытный напарник Серхио Перес гарантирует команде ту стабильность, в которой она остро нуждалась после ухода Даниэля Риккардо.

С нынешним составом боевых пилотов, стабильным регламентом, играющим в пользу команды, и импульсом после сильного завершения 2020 года, у Ред Булл больше нет никаких оправданий. Они должны включиться в борьбу с Мерседесом за Кубок конструкторов.

Рено (Alpine) ворвется в топ-3 Кубка конструкторов

Пятое место в Кубке конструкторов 2020 года свидетельствует об огромном прогрессе, достигнутом Рено с тех пор, как в 2016 году французы вернулись в Формулу-1. За этот пятилетний период они добыли три подиума, включая недавнее второе место Эстебана Окона на Гран-при Сахира в Бахрейне.

Под новой вывеской Alpine команда из Энстона, будучи, возможно, наиболее обеспеченной в среднем классе, в 2021 году продолжит свой восходящий путь.

Двукратный чемпион Формулы-1 позволит Alpine почувствовать себя в высшей лиге, и хотя звездному испанцу может потребоваться некоторое время для возвращения в боевые кондиции, его огромный опыт, вне сомнений, сделает команду сильнее.

Добавьте к этому повзрослевшего Эстебана Окона, который в прошлом году эпизодами показывал вспышки настоящей скорости и который будет максимально мотивирован в конкуренции с такой глыбой как Алонсо, и вы получите конюшню, способную регулярно подниматься на подиумы и бороться за место в тройке лидеров Кубка конструкторов.

Макларен выиграет гонку

Карлос Сайнс в Монце был невероятно близок к тому, чтобы принести Макларену первую победу с тех пор, как Льюис Хэмилтон в 2012 году выиграл финальный Гран-при сезона в Бразилии.

Третье место в Кубке конструкторов в сезоне-2020 с победами над более обеспеченными командами Renault и Racing Point, которые в этом году станут Alpine и Aston Martin соответственно, было для Макларена сенсационным достижением. Они использовали свои возможности и провели весь сезон на стабильном уровне.

Теперь же Макларен вступает в новый год с большой скоростью, новым вливанием значительных инвестиций и новым поставщиком силовых агрегатов в лице Mерседес, безоговорочного лидера среди силовых установок.

С приходом Даниэля Риккардо после одного из самых сильных сезонов в истории, вместе с Ландо Норрисом, достигшим совершеннолетия в прошлом году, а также с обновленным болидом, есть ощущение, что в новом сезоне Макларен прервет восемь лет ожидания и достигнет своей 183-й победы в истории.

Как минимум семь гонщиков выиграют гонку

Мерседес – безоговорочный фаворит сезона 2021 года, поэтому очевидно, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас выиграют множество гонок и будут на подиуме едва ли не на каждом Гран-при.

Макс Ферстаппен в новом сезоне пополнит свой список побед, как и его новый напарник Серхио Перес. И если Макларен собирается прервать многолетнюю серию без побед, а у Aston Martin почти наверняка будет болид, способный бороться за победу, то получаются как минимум шесть разных победителей.

Прошлый сезон был странным, он показал, что гонки могут быть непредсказуемыми в контексте борьбы за высшую ступень пьедестала – Пьер Гасли с его триумфом в Монце и Серхио Перес с победой на Гран-при Сахира не дадут соврать. Почему бы этой тенденции не сохраниться и в 2021 году?

Вот почему мы рискнем предположить, что в новом сезоне сразу семь гонщиков (больше трети от всего пелотона) познают вкус победы на Гран-при. И если этот прогноз сбудется, то сезон автоматически можно будет считать хорошим.

Феттель займет пятое место в личном зачете

Пожалуй, это самый смелый прогноз с учетом того, что у четырехкратного чемпиона мира был такой сложный финальный сезон с Феррари. Даже не просто сложный, а самый разочаровывающий в карьере.

Уверенность немца была подорвана – он постоянно проигрывал напарнику по Скудерии Шарлю Леклеру, да и отношение команды к нему уже не было прежним. После такого удара вернуться на прежний уровень Феттелю будет очень непросто.

Но Aston Martin предлагает ему шанс перезагрузить карьеру. В команде провозгласили его своим лидером, окружили его поддержкой и выразили готовность прислушиваться к его богатому опыту.

У Aston Martin в прошлом году был болид, способный регулярно подниматься на подиумы, и Феттель поможет команде выжимать из техники максимум и лучше пользоваться своими возможностями, а также выступит в качестве наставника для сына владельца конюшни Лоуренса Стролла Лэнса.

Мы увидели большой скачок в форме Феттеля после перехода в Феррари после поражения от Даниэля Риккардо в последнем сезоне в Ред Булл, когда он был действующим чемпионом мира, и мы ожидаем, что этот сценарий снова повторится. Смена обстановки поможет Феттелю вернуться на прежний уровень – в личном зачете чемпионата его фамилия будет стоять сразу позади гонщиков Мерседеса и Ред Булл.