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Мотогонщик оказался в коме после аварии на Дакаре

Автоспорт
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Помощь ему оказал Паул Спирингс

Мотогонщик оказался в коме после аварии на Дакаре
Новина українською

Паул Спирингс, который выступает за Husqvarna на "Дакаре"-2021, рассказал, что на четвёртом этапе он оказал реанимационную помощь попавшему в аварию индийскому пилоту Hero Speedbrain Сантошу Чунчунгуппе Шивашанкару.

"Я видел два упавших мотоцикла, оба гонщика лежали на земле. С Джерини всё было в порядке. Он встал и подошёл к Сантошу. Я остановил свой байк недалеко от камня, в который они влетели, чтобы никто другой не разбился, и включил аварийный маяк. После этого подошёл к Сантошу, мы сделали реанимацию и через 15 минут прибыли три вертолёта организаторов. Медики сменили меня, но в тот момент я почувствовал, что его сердце снова забилось. Я был очень рад этому", – приводит слова Спирингса Motorsport.

По информации Autocar India в "Твиттере", Шивашанкар сейчас находится в медицинской коме, его состояние стабильно.

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В статье: Дакар
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