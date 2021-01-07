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Мотогонщик оказался в коме после аварии на Дакаре
Помощь ему оказал Паул Спирингс
Паул Спирингс, который выступает за Husqvarna на "Дакаре"-2021, рассказал, что на четвёртом этапе он оказал реанимационную помощь попавшему в аварию индийскому пилоту Hero Speedbrain Сантошу Чунчунгуппе Шивашанкару.
"Я видел два упавших мотоцикла, оба гонщика лежали на земле. С Джерини всё было в порядке. Он встал и подошёл к Сантошу. Я остановил свой байк недалеко от камня, в который они влетели, чтобы никто другой не разбился, и включил аварийный маяк. После этого подошёл к Сантошу, мы сделали реанимацию и через 15 минут прибыли три вертолёта организаторов. Медики сменили меня, но в тот момент я почувствовал, что его сердце снова забилось. Я был очень рад этому", – приводит слова Спирингса Motorsport.
По информации Autocar India в "Твиттере", Шивашанкар сейчас находится в медицинской коме, его состояние стабильно.
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