Руководитель Renault покинул команду

Руководитель команды Формулы-1 Renault, Сириль Абитбуль покинул команду в преддверии первого сезона, выступающего под именем Alpine.

Абитбуль возглавлял бренд Renault в Формуле-1 с момента его возвращения в спорт в 2016 году, но материнская компания Groupe Renault подтвердила, что он покинул свой пост, и назначил на его место директора по стратегии и развитию бизнеса Лорана Росси. Росси будет подчиняться непосредственно генеральному директору Groupe Renault Луке де Мео.

Абитбуль был назначен генеральным директором Alpine в сентябре прошлого года перед переименованием команды F1 под суббрендом зимой.