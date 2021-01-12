Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководитель Renault покинул команду
Он возглавлял команду Формулы-1 с 2016 года
Руководитель команды Формулы-1 Renault, Сириль Абитбуль покинул команду в преддверии первого сезона, выступающего под именем Alpine.
Абитбуль возглавлял бренд Renault в Формуле-1 с момента его возвращения в спорт в 2016 году, но материнская компания Groupe Renault подтвердила, что он покинул свой пост, и назначил на его место директора по стратегии и развитию бизнеса Лорана Росси. Росси будет подчиняться непосредственно генеральному директору Groupe Renault Луке де Мео.
Абитбуль был назначен генеральным директором Alpine в сентябре прошлого года перед переименованием команды F1 под суббрендом зимой.
Популярное сейчас
- Самые неудачные сезоны в истории Барселоны - было такое, что даже бились за сохранение прописки в Примере
- Стаховский и Цуренко вышли в финал квалификации Australian Open
- Месси совсем рядом: Роналду – лучший бомбардир национальных лиг в 21 веке
- Французский гонщик Себастьен Лёб был вынужден сойти с дистанции Дакара-2021
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО