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Топ-10 драматичных аварий сезона в Формуле-1. ВИДЕО
Смотрим, как люди разбивают многомиллионные болиды
Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал десятку самых драматичных аварий прошлого сезона.
На первом месте предсказуемо оказался экс-гонщик Хаас Ромен Грожан и его чудовищное огненное приключение на Гран-при Сахира в Бахрейне.
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