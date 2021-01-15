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Трагедия на Дакаре. Погиб французский мотоциклист

Автоспорт
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Первая смерть на ежегодном ралли-марафоне

Трагедия на Дакаре. Погиб французский мотоциклист
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Организаторы Дакара официально подтвердили, что французский мотоциклист Пьер Шерпен скончался на борту медицинского самолета во время транспортировки из Саудовской Аравии во Францию.

Шерпен 10 января на 7-м этапе получил тяжелую черепно-мозговую травму. В момент аварии он двигался на скорости 178 км/час. Француза оперативно прооперировали и ввели в состояние искусственной комы, однако все усилия медиков оказались напрасными.

Шерпен в 52 года в четвертый раз выступал на Дакаре. На момент трагической аварии он занимал 77-е место в зачете мотоциклов.

«Я любитель, я хочу не побеждать, а хочу открывать для себя пейзажи, которые я бы никогда не мог увидеть иначе. Все увлекает – езда на мотоцикле, воплощение своей страсти, познание себя», - говорил Шерпен.

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В статье: Дакар
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