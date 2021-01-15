Трагедия на Дакаре. Погиб французский мотоциклист

Организаторы Дакара официально подтвердили, что французский мотоциклист Пьер Шерпен скончался на борту медицинского самолета во время транспортировки из Саудовской Аравии во Францию.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Шерпен 10 января на 7-м этапе получил тяжелую черепно-мозговую травму. В момент аварии он двигался на скорости 178 км/час. Француза оперативно прооперировали и ввели в состояние искусственной комы, однако все усилия медиков оказались напрасными.

Шерпен в 52 года в четвертый раз выступал на Дакаре. На момент трагической аварии он занимал 77-е место в зачете мотоциклов.

«Я любитель, я хочу не побеждать, а хочу открывать для себя пейзажи, которые я бы никогда не мог увидеть иначе. Все увлекает – езда на мотоцикле, воплощение своей страсти, познание себя», - говорил Шерпен.