На одном из этапов Дакара КАМАЗ столкнулся с вертолетом

Необычный инцидент произошёл на заключительном этапе ралли-марафона "Дакар"-2021.

Во время спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком гонщика команды "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова. В этот момент грузовик подпрыгнул на небольшом трамплине и задел крышей один из полозьев вертолёта. К счастью, сила удара была не очень большой, поэтому пилот вертолёта сохранил над ним контроль и тут же поднялся выше.

Что касается камазовского грузовика, то он получил небольшие повреждения воздухозаборника, но сумел завершить спецучасток. В итоге Антон Шибалов завоевал по итогам "Дакара"-2021 второе место.

Инцидент с участием грузовика и вертолёта заснял на видео один из болельщиков, находившихся на спецучастке.