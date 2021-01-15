  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. На одном из этапов Дакара КАМАЗ столкнулся с вертолетом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На одном из этапов Дакара КАМАЗ столкнулся с вертолетом

Автоспорт
(1 голосов)

К счастью никто не пострадал

На одном из этапов Дакара КАМАЗ столкнулся с вертолетом
Новина українською

Необычный инцидент произошёл на заключительном этапе ралли-марафона "Дакар"-2021.

Во время спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком гонщика команды "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова. В этот момент грузовик подпрыгнул на небольшом трамплине и задел крышей один из полозьев вертолёта. К счастью, сила удара была не очень большой, поэтому пилот вертолёта сохранил над ним контроль и тут же поднялся выше.

Что касается камазовского грузовика, то он получил небольшие повреждения воздухозаборника, но сумел завершить спецучасток. В итоге Антон Шибалов завоевал по итогам "Дакара"-2021 второе место.

Инцидент с участием грузовика и вертолёта заснял на видео один из болельщиков, находившихся на спецучастке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дакар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...