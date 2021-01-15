Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На одном из этапов Дакара КАМАЗ столкнулся с вертолетом
К счастью никто не пострадал
Необычный инцидент произошёл на заключительном этапе ралли-марафона "Дакар"-2021.
Во время спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком гонщика команды "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова. В этот момент грузовик подпрыгнул на небольшом трамплине и задел крышей один из полозьев вертолёта. К счастью, сила удара была не очень большой, поэтому пилот вертолёта сохранил над ним контроль и тут же поднялся выше.
Что касается камазовского грузовика, то он получил небольшие повреждения воздухозаборника, но сумел завершить спецучасток. В итоге Антон Шибалов завоевал по итогам "Дакара"-2021 второе место.
Инцидент с участием грузовика и вертолёта заснял на видео один из болельщиков, находившихся на спецучастке.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #داكار2021 #داكار_السعودية2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today ???????????? pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath ⛰ (@Muaath___) January 15, 2021
Популярное сейчас
- Станет ли Туре помощником Климовского, в Александрию вернулись арендованные. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- МЮ - новый лидер, Арсенал лишь одиннадцатый. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
- Решение Малиновского, проигрыш Реала и чистка в Александрии. Главные новости за 14 января. Аудио
- Трагедия на Дакаре. Погиб французский мотоциклист
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО