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В Монако опровергли слухи об отмене Гран-при Формулы-1
Этап все-таки состоится
Организаторы Гран-при Монако опровергли слухи об отмене этапа. Об этом сообщил Автомобильный клуб Монако в "Твиттере".
"Несмотря на последние слухи, циркулирующие в СМИ, Автомобильный клуб Монако может подтвердить, что Гран-при Монако пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года. Кроме того Автомобильный клуб Монако подвтерждает, что с 23 по 25 апреля пройдёт исторический Гран-при Монако, а Е-при Монако состоится 8 мая 2021 года", — гласит сообщение пресс-службы АКМ.
Напомним, СМИ сообщали, что этапы в Монако, Азербайджане и Канаде не состоятся. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Все указанные этапы проводятся на городских трассах, которые необходимо готовить к этапу чемпионата мира Формулы-1 заблаговременно. В условиях, когда пандемия коронавируса продолжает бушевать и порождает новые штаммы вируса, предсказать ситуацию не представляется возможным.
Как сообщалось, в календарь снова включат этап в Стамбуле, а также задействуют трассы "Нюрбургринг" и "Муджелло".
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