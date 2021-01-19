Мерседес подписал контракт с 19-летним пилотом

Пресс-служба "Мерседеса" сообщила, что команда подписала контракт с 19-летним датчанином Фредериком Вести. Юный пилот войдёт в молодёжную программу команды.

В минувшем сезоне Фредерик выступал за "Прему" в Формуле-3 и занял четвёртое место по итогам чемпионата. Этот год Вести также проведёт в этой серии, но сменит команду. Он перейдёт в ART Grand Prix и станет напарником Александра Смоляра.

"Я мечтал стать юниором "Мерседеса" и много лет работал над этим. Это мотивировало меня каждый божий день. То, что сейчас я работаю с лучшей командой в мире, является огромным толчком для моей карьеры. С нетерпением жду возможности построить с ними прочные отношения в будущем.

Восхищаюсь "Мерседесом" за их менталитет и трудолюбие, которые помогли им добиться таких успехов. Они очень тщательно выбирают своих пилотов молодёжной программы. Поэтому я очень рад стать её частью, работать с ними и развиваться как гонщик. Спасибо Тото Вольфу и команде за их доверие ко мне и моему будущему", — приводит слова Вести официальный сайт "Мерседеса".