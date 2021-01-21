Феррари и Альфа Таури проведут дополнительные тесты

Пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс — младший примут участие в тестах "Феррари" на трассе во Фьорано на следующей неделе. Об этом сообщает RaceFans.

На тестах "Феррари" будет использовать болид 2018 года, поскольку он уже готов к работе. При этом регламент позволяет "Скудерии" воспользоваться машиной сезона-2019.

Аналогичные испытания анонсировали и в "Альфа Таури". По данным итальянской версии Motorsport, команда из Фаэнцы проведёт тесты на болиде 2018 года в Имоле 26 и 27 января, а также 23 и 25 февраля. Эти дни в основном будут предназначены для вката дебютанта Юки Цуноды. Однако сообщается, что и Пьер Гасли проедет определённую дистанцию.

Между этими двумя сериями тестов "Альфа Таури" проведёт съёмочный день с машиной 2021 года, где, вероятно, публика впервые увидит новую машину команды Франца Тоста.