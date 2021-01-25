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12 случаев, когда пилоты Формулы-1 подрабатывали таксистами. ВИДЕО
Сейчас такого уже не увидишь
Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал подборку моментов, когда гонщики подвозили друг друга после окончания Гран-при.
В подобных шалостях были замечены Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Айртон Сенна и даже Михаэль Шумахер.
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