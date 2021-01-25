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12 случаев, когда пилоты Формулы-1 подрабатывали таксистами. ВИДЕО

Автоспорт
(1 голосов)

Сейчас такого уже не увидишь

12 случаев, когда пилоты Формулы-1 подрабатывали таксистами. ВИДЕО
Новина українською

Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал подборку моментов, когда гонщики подвозили друг друга после окончания Гран-при.

В подобных шалостях были замечены Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Айртон Сенна и даже Михаэль Шумахер.

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