Тото Вольфф заразился коронавирусом

Глава "Мерседеса" Тото Вольф заразился коронавирусом, сообщается в твиттер-аккаунте Tami. Функционер находится на карантине в австрийском городе Китцбюэле, он уже отбыл положенный карантин.

"Мы планируем оставаться в Китцбюэле. У меня был положительный тест на коронавирус. Так что пришлось самоизолироваться на 10 дней. Слава богу, болезнь проходит бессимптомно. Сейчас мы уже вышли с карантина", — сообщил Вольф.

Напомним, Тото Вольф не первый известный представитель Формулы-1, заразившийся коронавирусом в межсезонье. Ранее вирус подхватили пилот "Макларена" Ландо Норрис и гонщик "Феррари" Шарль Леклер. В ходе минувшего сезона COVID-19 перенесли пилоты "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес и Лэнс Стролл, а также лидер "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.