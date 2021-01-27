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Хэмилтон во время отпуска увлекся зимними видами спорта

Автоспорт
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Звезда Формулы-1 подружился со снегом

Хэмилтон во время отпуска увлекся зимними видами спорта
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в Твиттере опубликовал видео своей лыжной тренировки.

"Катание на беговых лыжах на высоте 2000 метров. Это одна из лучших тренировок, которые у меня были за последние годы. Чувствую себя таким сосредоточенным. Обретаю мир и спокойствие во всем, что делаю, и никогда не сдамся! Посылаю вам волны энергии", - написал Хэмилтон.

Хэмилтон до сих пор не подписал с Мерседесом новый контракт. Ожидается, что британец заключит новое соглашение с командой до конца января.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных гонок и сравнялся с немцем по количеству титулов чемпиона мира.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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