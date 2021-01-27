Хэмилтон во время отпуска увлекся зимними видами спорта

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в Твиттере опубликовал видео своей лыжной тренировки.

"Катание на беговых лыжах на высоте 2000 метров. Это одна из лучших тренировок, которые у меня были за последние годы. Чувствую себя таким сосредоточенным. Обретаю мир и спокойствие во всем, что делаю, и никогда не сдамся! Посылаю вам волны энергии", - написал Хэмилтон.

Cross country skiing at 2000m. This is one of the greatest workouts I’ve discovered over the years. Feeling so focused. Finding peace and tranquility in all I do and never giving up! Sending you big waves of energy???????? pic.twitter.com/PX9XCxcZCU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 22, 2021

Хэмилтон до сих пор не подписал с Мерседесом новый контракт. Ожидается, что британец заключит новое соглашение с командой до конца января.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных гонок и сравнялся с немцем по количеству титулов чемпиона мира.