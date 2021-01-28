У Астон Мартин могут смениться владельцы

Участие "Астон Мартин" в Формуле-1 может оказаться очень непродолжительным, так как компанию, чьё имя в сезоне-2021 будет носить команда Лоуренса Стролла, хочет выкупить китайская BYD Auto Company.

"На сайте China's East Money, который следит за финансовыми рынками, появилась интересная история, в которой говорится, что китайская BYD Auto Company готовится приобрести автомобильную компанию "Астон Мартин" в рамках сделки на 4,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Говорят, что BYD Auto ищет способ стать известной в Европе и рассматривает "Астон Мартин" как идеальную витрину. Кроме того у неё уже есть партнёрские отношения с Daimler, владеющей долей в "Астон Мартин". Таким образом, эра Стролла может быть короткой. Как и период "Астон Мартин" в Формуле-1", — написал Сейвуд в своём блоге.