Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Астон Мартин могут смениться владельцы
Новыми владельцем станет китайская компания
Участие "Астон Мартин" в Формуле-1 может оказаться очень непродолжительным, так как компанию, чьё имя в сезоне-2021 будет носить команда Лоуренса Стролла, хочет выкупить китайская BYD Auto Company.
"На сайте China's East Money, который следит за финансовыми рынками, появилась интересная история, в которой говорится, что китайская BYD Auto Company готовится приобрести автомобильную компанию "Астон Мартин" в рамках сделки на 4,1 миллиарда фунтов стерлингов.
Говорят, что BYD Auto ищет способ стать известной в Европе и рассматривает "Астон Мартин" как идеальную витрину. Кроме того у неё уже есть партнёрские отношения с Daimler, владеющей долей в "Астон Мартин". Таким образом, эра Стролла может быть короткой. Как и период "Астон Мартин" в Формуле-1", — написал Сейвуд в своём блоге.
Популярное сейчас
- Эдегор в Арсенале, Флик может покинуть Баварию. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Суркис возмутился словам Сабо о Ференцвароше и вспомнил, как тот некрасиво ушел из Динамо
- Один из клубов Второй лиги решил покинуть соревнования
- Тото Вольфф заразился коронавирусом
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки