Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерседес показал тизер с новым названием болида
Ливрея выполнена в привычном цвете
Пресс-служба "Мерседеса" на странице команды в "Твиттере" опубликовала небольшой тизер, который даёт некоторые намёки относительно нового болида команды.
Ливрея машины образца 2021 года будет более привычного цвета. Напомним, в минувшем сезоне она получила чёрный окрас.
Coming soon. ???????? pic.twitter.com/GXQG3aNE0V— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 29, 2021
Кроме того стал известен индекс нового болида — F1 W12.
Напомним, что в минувшем сезоне немецкая команда снова завоевала победу в Кубке конструкторов, чемпионом стал пилот команды Льюис Хэмилтон.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу поставил в пример молодым игрокам историю карьеры Малиновского
- Луческу назвал свою главную задачу в Динамо
- С Русиным, Гармашем и Волошиными. После ОАЭ Динамо отправилось в Турцию
- 12 случаев, когда пилоты Формулы-1 подрабатывали таксистами. ВИДЕО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...