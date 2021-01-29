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Мерседес показал тизер с новым названием болида

Автоспорт
(1 голосов)

Ливрея выполнена в привычном цвете

Мерседес показал тизер с новым названием болида
Новина українською

Пресс-служба "Мерседеса" на странице команды в "Твиттере" опубликовала небольшой тизер, который даёт некоторые намёки относительно нового болида команды.

Ливрея машины образца 2021 года будет более привычного цвета. Напомним, в минувшем сезоне она получила чёрный окрас.

Кроме того стал известен индекс нового болида — F1 W12.

Напомним, что в минувшем сезоне немецкая команда снова завоевала победу в Кубке конструкторов, чемпионом стал пилот команды Льюис Хэмилтон.

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В статье: Мерседес
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