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Один из этапов Формулы-1 может быть переименован
Но когда это состоится неизвестно
Губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини, анонсируя календарь спортивных мероприятий региона, сообщил, что гонка Формулы-1 в сезоне-2021 на трассе имени Энцо и Дино Феррари, вероятно, пройдёт без зрителей. Также он рассказал про новое официальное название, которое получит этап.
"Мы все продолжаем надеяться, что в день гонки уже будет возможно присутствие публики на трибунах, даже если их количество придётся ограничить. Этап будет переименован в Гран-при сделано в Италии и Эмилии-Романьи (Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna)", — приводит слова Боначчини FormulaPassion.
Этап в Имоле станет вторым в календаре Формулы-1 в сезоне-2021. Гонка состоится 18 апреля.
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