Льюис Хэмилтон: Могу вас заверить, что я ожидаю тяжелый сезон

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги этого сезона и поделился ожиданиями от следующего. Его слова цитирует RacingNews365:

"Восьмой титул - это нечто огромное. Мне уже сложно произносить такое, но об этом будут говорить в 2021 году. Я полностью сосредоточен на этом чемпионстве вместе с отличной группой людей, которые меня окружают.

Могу вас заверить, что я ожидаю тяжелый сезон. В 2020 году "Ред Булл" показал, что является очень сильной командой. Мы всегда требуем максимума от наших двигателей, но они просто были быстрее. Так что придется работать очень настойчиво" - сказал он.