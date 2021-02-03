Гран-при Португалии может быть отменен

Сезон Формулы-1 2021 года может начаться с двух гонок в Бахрейне, сообщает RaceFans. По информации источника, из-за роста числа заболевших в Португалии проведение третьего этапа чемпионата на трассе в Портимане оказалось под вопросом.

В случае, если Гран-при Португалии будет отменён, после старта сезона 28 марта серия останется в Бахрейне, а трасса "Сахир", как и в 2020 году, примет два этапа чемпионата. Одна из гонок, как и в прошлом году, может пройти на "овальной" конфигурации автодрома.

В таком случае этап в Имоле будет перенесён на неделю позже.

Предварительный календарь Формулы-1 на сезон-2021:

1. Гран-при Бахрейна — 28 марта

2. Гран-при Сахира — 4 апреля*

3. Гран-при Эмилии-Романьи — 25 апреля

4. Гран-при Испании — 9 мая

5. Гран-при Монако — 23 мая

6. Гран-при Азербайджана — 6 июня

7. Гран-при Канады — 13 июня

8. Гран-при Франции — 27 июня

9. Гран-при Австрии — 4 июля

10. Гран-при Великобритании — 18 июля

11. Гран-при Венгрии — 1 августа

12. Гран-при Бельгии — 29 августа

13. Гран-при Нидерландов — 5 сентября

14. Гран-при Италии — 12 сентября

15. Гран-при России — 26 сентября

16. Гран-при Сингапура — 3 октября

17. Гран-при Японии — 10 октября

18. Гран-при США — 24 октября

19. Гран-при Мексики — 31 октября

20. Гран-при Бразилии — 7 ноября

21. Гран-при Австралии — 21 ноября

22. Гран-При Саудовской Аравии — 5 декабря

23. Гран-при Абу-Даби — 12 декабря.