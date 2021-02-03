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Гран-при Португалии может быть отменен
Сезон Формулы-1 2021 года стартует 28 марта
Сезон Формулы-1 2021 года может начаться с двух гонок в Бахрейне, сообщает RaceFans. По информации источника, из-за роста числа заболевших в Португалии проведение третьего этапа чемпионата на трассе в Портимане оказалось под вопросом.
В случае, если Гран-при Португалии будет отменён, после старта сезона 28 марта серия останется в Бахрейне, а трасса "Сахир", как и в 2020 году, примет два этапа чемпионата. Одна из гонок, как и в прошлом году, может пройти на "овальной" конфигурации автодрома.
В таком случае этап в Имоле будет перенесён на неделю позже.
Предварительный календарь Формулы-1 на сезон-2021:
1. Гран-при Бахрейна — 28 марта
2. Гран-при Сахира — 4 апреля*
3. Гран-при Эмилии-Романьи — 25 апреля
4. Гран-при Испании — 9 мая
5. Гран-при Монако — 23 мая
6. Гран-при Азербайджана — 6 июня
7. Гран-при Канады — 13 июня
8. Гран-при Франции — 27 июня
9. Гран-при Австрии — 4 июля
10. Гран-при Великобритании — 18 июля
11. Гран-при Венгрии — 1 августа
12. Гран-при Бельгии — 29 августа
13. Гран-при Нидерландов — 5 сентября
14. Гран-при Италии — 12 сентября
15. Гран-при России — 26 сентября
16. Гран-при Сингапура — 3 октября
17. Гран-при Японии — 10 октября
18. Гран-при США — 24 октября
19. Гран-при Мексики — 31 октября
20. Гран-при Бразилии — 7 ноября
21. Гран-при Австралии — 21 ноября
22. Гран-При Саудовской Аравии — 5 декабря
23. Гран-при Абу-Даби — 12 декабря.
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