Грожан подписал контракт с командой IndyCar

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан сообщил, что следующий сезон он проведёт в серии IndyCar. Француз подписал контракт с командой Dale Coyne Racing и будет пилотировать болид "Хонды" под номером "51" в 13 дорожных и уличных этапах чемпионата. На четырёх овальных гонках Грожана заменит другой гонщик.

"Я очень рад возможности участвовать в гонках в США в серии IndyCar. У меня были разные варианты на предстоящий сезон. Однако IndyCar был, безусловно, более приоритетным. Хотя я ещё и не готов к овалам!

Пелотон в этой серии гораздо более ровный, чем то, к чему я привык в своей карьере. Будет интересно снова побороться за подиумы и победы. Моя левая рука всё ещё не до конца здорова, но мы почти готовы вернуться в гоночную машину и начать следующую главу моей карьеры", — приводит слова Грожана Racer.