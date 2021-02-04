Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон подписал новый контракт с Мерседесом
Сторонам удалось достигнуть договоренности
Команда Формулы-1 "Мерседес" и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон достигли договорённости о новом контракте, сообщает F1-Insider. По информации источника, речь идёт об однолетнем соглашении с опционом на ещё один сезон. Заработная плата Хэмилтона останется прежней — он будет получать € 40 млн за сезон, однако команда сделал шаг навстречу Хэмилтону — ему будет предоставлено право продать два рекламных места на шлеме и комбинезоне.
При этом, как сообщает источник, Хэмилтон получит право вето при выборе напарника. Люди из мира автоспорта уже прозвали это право "оговоркой Ферстаппена" — считается, что причина, по которой Хэмилтон попросил право вето, заключается именно в нидерландском пилоте, который входит в потенциальный список будущих пилотов немецкой команды.
Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Популярное сейчас
- Бывший нападающий сборной Украины решил завершить карьеру
- Карлос де Пена может перебраться из Динамо в Даллас
- Легионер Зари заметил, что украинский язык в Украине нужен только для разговоров с бабушкой
- У Пьера Гасли обнаружен коронавирус
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО