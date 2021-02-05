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Хэмилтон удостоился очередной награды благодаря болельщикам
Льюис признан лучшим гонщиком сезона-2020
Семикратный чемпион мира Формулы-1, победитель минувшего сезона Льюис Хэмилтон признан лучшим гонщиком сезона-2020 по версии RaceFans. В минувшем чемпионате Хэмилтон завоевал титул четвёртый раз подряд и в седьмой раз — в карьере, благодаря чему сравнялся по количеству трофеев с Михаэлем Шумахером.
Второе место в рейтинге лучших пилотов 2020 года — у представителя "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Топ-3 замкнул Шарль Леклер из "Феррари".
Себастьян Феттель, теперь уже экс-напарник монегаска, стал лишь девятнадцатым.
Рейтинг пилотов Формулы-1 2020 года по версии RaceFans
1. Льюис Хэмилтон
2. Макс Ферстаппен
3. Шарль Леклер
4. Карлос Сайнс
5. Даниэль Риккардо
6. Пьер Гасли
7. Серхио Перес
8. Валттери Боттас
9. Джордж Расселл
10. Ландо Норрис
11. Кевин Магнуссен
12. Кими Райкконен
13. Даниил Квят
14. Эстебан Окон
15. Ланс Стролл
16. Антонио Джовинацци
17. Ромен Грожан
18. Алекс Албон
19. Себастьян Феттель
20. Николас Латифи
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