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Официально: Хэмилтон подписал с Мерседесом новый контракт

Автоспорт
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Британец идет за рекордным восьмым титулом

Официально: Хэмилтон подписал с Мерседесом новый контракт
Новина українською

Мерседес на официальном уровне подтвердил договоренность с Льюисом Хэмилтоном о контракте на сезон 2021 года. Финансовые детали сделки не разглашаются. Таким образом, 7-кратный чемпион мира проведет в немецкой конюшне девятый сезон.

"С нетерпением жду дальнейшего развития успеха Мерседеса. Буду стремиться к совершенствованию как на трассе, так и за ее пределами. С нетерпением жду возможности вернуться в марте", - комментирует Хэмилтон подписание нового контракта с Мерседесом.

Льюис Хэмилтоном в Мерседесе выиграл шесть из своих семи титулов. Британец доминирует в Формуле-1 последние четыре года.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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