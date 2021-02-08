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Официально: Хэмилтон подписал с Мерседесом новый контракт
Британец идет за рекордным восьмым титулом
Мерседес на официальном уровне подтвердил договоренность с Льюисом Хэмилтоном о контракте на сезон 2021 года. Финансовые детали сделки не разглашаются. Таким образом, 7-кратный чемпион мира проведет в немецкой конюшне девятый сезон.
BREAKING: @LewisHamilton signs new @MercedesAMGF1 contract #F1 pic.twitter.com/aTYFYO3BjJ— Formula 1 (@F1) February 8, 2021
"С нетерпением жду дальнейшего развития успеха Мерседеса. Буду стремиться к совершенствованию как на трассе, так и за ее пределами. С нетерпением жду возможности вернуться в марте", - комментирует Хэмилтон подписание нового контракта с Мерседесом.
Льюис Хэмилтоном в Мерседесе выиграл шесть из своих семи титулов. Британец доминирует в Формуле-1 последние четыре года.
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