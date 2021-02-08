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Хэмилтон может покинуть Мерседес по окончании сезона-2021

Автоспорт
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Об этом рассказал глава команды

Хэмилтон может покинуть Мерседес по окончании сезона-2021
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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал подписание нового контракта с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и рассказал о планах команды на сезон-2022. Напомним, на данный момент Хэмилтон подписал однолетний контракт с немецкой командой.

"Он продолжает развиваться как пилот, он заботится о себе с физической и моральной точек зрения, так что я не думаю, что он внезапно разучится пилотировать после сезона-2021. Но, в конце концов, это его решение.

Первые обсуждения контракта будут проводиться с нынешними пилотами команды, но, с другой стороны, будущее за молодыми пилотами и мы хотим подумать о том, как именно мы планируем настроить себя на те годы, что будут после", — приводит слова Тото Вольфа BBC.

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В статье: Мерседес Тото Вольфф
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