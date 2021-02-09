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В Формуле-1 будут начислять очки за спринтерские гонки

Автоспорт
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Голосование за данное решение состоится 11 февраля

В Формуле-1 будут начислять очки за спринтерские гонки
Новина українською

Стали известны детали проведения экспериментальных субботних гонок на трёх этапах Формулы-1 в сезоне-2021, сообщает The Race.

По информации источников, голосование по этому вопросу состоится 11 февраля.

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Сообщается, что по итогам спринтерской гонки, которая будет проходить в субботу, пилоты будут получать очки за восемь лучших мест. Кроме того по итогам спринтерской гонки, дистанция которой составит треть от обычной дистанции Гран-при, будет определена стартовая решётка на основную, воскресную гонку.

Что касается спринтерской гонки, то её стартовая решётка будет определяться по итогам квалификации, которая будет проходить в пятницу вместо второй тренировки.

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