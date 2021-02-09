Феррари создаст новый двигатель к сезону-2022

Журналист итальянской версии Motorsport Франко Нуньес в своей авторской колонке сообщил, что "Феррари" создаст к сезону-2022 кардинально новую силовую установку в сравнении с предыдущими версиями.

Инженеры "Скудерии" решили воплотить концепции, которые использует "Мерседес", — разделить турбину и нагнетатель. Последний поместят в систему впуска, изменится также и расположение интеркулера. Как пишет Нуньес, всё это приведёт "к миниатюризации верхней части силовой установки, снижению массы и лобового сопротивления болида".

Такой радикальный подход поддержал лично Маттиа Бинотто, хотя не все в команде были согласны на риск. Сотрудники опасались, что времени на создание надёжной системы будет недостаточно, а с 2022 года развитие моторов, как ожидается, будет заморожено.