Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Формуле-1 уберут символ радуги
Об этом рассказали в пресс-службе
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что в сезоне-2021 серии на болидах больше не будет использоваться символ радуги в рамках инициативы под названием We Race As One.
"В нынешнем сезоне радуга больше не будет частью платформы #WeRaceAsOne. Борьба с пандемией ещё продолжается, но мы фокусируемся на трёх основных столпах нашей стратегии. Это идеи экоустойчивости, разнообразия и инклюзивности… Эти области являются приоритетными для спорта, где прогресс уже достигнут, но в ближайшие месяцы и годы нужно выполнить больше обязательств.
Мы планируем проводить акции перед началом каждой гонки, чтобы продемонстрировать нашу единую поддержку по важным вопросам, и будем обсуждать это с гонщиками и командами перед началом сезона", — гласит заявление пресс-службы Формулы-1.
Популярное сейчас
- Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ
- Манор Соломон подтвердил переговоры с клубами АПЛ - СМИ
- Колесников впервые с 2014 года начал ходить на матчи Шахтера
- Официально: Хэмилтон подписал с Мерседесом новый контракт
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО