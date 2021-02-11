Комиссия Формулы-1 одобрила заморозку на доработку моторов с 2022 года

Комиссия Формулы-1 одобрила заморозку доработки силовых установок в Формуле-1 с сезона-2022 года, сообщил в своём "твиттере" журналист Фриц-Дитер Ренкен.

Детали прошедшего голосования пока не сообщаются, однако решение было принято единогласно. Как сообщил источник, несмотря на общее одобрение заморозки силовых установок, команды ещё соберутся, чтобы обсудить окончательные детали. Как уже сообщалось, запрет на доработку двигателей должен вступить в силу в сезоне-2022.

Напомним, в "Ред Булл" после ухода "Хонды" из Ф-1 не готовы продолжать работать над силовыми установками своими силами, если не будет достигнуто соглашение о заморозке на доработку двигателей. Для этого нужна резолюция ФИА и других поставщиков на внесение изменений в регламент.