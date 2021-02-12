Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо во время велотренировки в Лугано (Швейцария) попал в аварию, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Изначально медики диагностировали у Алонсо перелом челюсти, но позже выяснилось, что испанский гонщик Альпин избежал переломов. Тем не менее, в результате сильного ушиба лица пилот Формулы-1 потерял зуб.

На данный момент неизвестно, успеет ли Алонсо восстановиться к старту сезона в Формуле-1. Первая гонка чемпионата пройдет 28 марта в Бахрейне.

Фернандо Алонсо в 2021 году возвращается в Формулу-1 после двухлетнего перерыва.