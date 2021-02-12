Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки
Легендарный гонщик в больнице
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо во время велотренировки в Лугано (Швейцария) попал в аварию, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Изначально медики диагностировали у Алонсо перелом челюсти, но позже выяснилось, что испанский гонщик Альпин избежал переломов. Тем не менее, в результате сильного ушиба лица пилот Формулы-1 потерял зуб.
На данный момент неизвестно, успеет ли Алонсо восстановиться к старту сезона в Формуле-1. Первая гонка чемпионата пройдет 28 марта в Бахрейне.
Фернандо Алонсо в 2021 году возвращается в Формулу-1 после двухлетнего перерыва.
Популярное сейчас
- Швед получил травму - разрыв подколенного сухожилия
- Гвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей
- Алексей Белик идет в тренеры
- Феррари создаст новый двигатель к сезону-2022
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО