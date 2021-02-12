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В Феррари назвали даты презентаций

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В Феррари назвали даты презентаций

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Пресс-служба "Феррари" на странице команды в "Твиттере" опубликовала ролик, на котором демонстрируется запуск новой силовой установки.

"Наш 2021 год начинается здесь. Мы ожидаем несколько вызовов и решительно настроены стать лучше. Машина прибавила во всех компонентах, в которых улучшение было возможно. Мы должны работать решительно и сфокусировано и понимать, где мы были и где хотим быть. Сейчас же пришло время говорить SF 21", — сказано в сообщении руководителя команды Маттиа Бинотто.

Презентация команды "Феррари" состоится 26 февраля, а сама машина будет представлена 10 марта. Напомним, минувший сезон для команды стал одним из худших за многие годы. В 2021 году её цвета будут защищать Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

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В статье: Феррари
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