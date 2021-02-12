Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Феррари назвали даты презентаций
Также в команде завели новый мотор
Пресс-служба "Феррари" на странице команды в "Твиттере" опубликовала ролик, на котором демонстрируется запуск новой силовой установки.
The 2021 season starts here ????#essereFerrari ???? #SF21 pic.twitter.com/1LfRYQFiqu— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 12, 2021
"Наш 2021 год начинается здесь. Мы ожидаем несколько вызовов и решительно настроены стать лучше. Машина прибавила во всех компонентах, в которых улучшение было возможно. Мы должны работать решительно и сфокусировано и понимать, где мы были и где хотим быть. Сейчас же пришло время говорить SF 21", — сказано в сообщении руководителя команды Маттиа Бинотто.
Презентация команды "Феррари" состоится 26 февраля, а сама машина будет представлена 10 марта. Напомним, минувший сезон для команды стал одним из худших за многие годы. В 2021 году её цвета будут защищать Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Популярное сейчас
- Банк стал новым генеральным партнером киевского Динамо
- Швед получил травму - разрыв подколенного сухожилия
- Гвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей
- Официально: Хэмилтон подписал с Мерседесом новый контракт
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО