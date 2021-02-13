Почему Хэмилтон подписал годичный контракт с Мерседесом и что это значит для Формулы-1

По материалам официального сайта Формулы-1

После долгих месяцев спекуляций Льюис Хэмилтон на этой неделе наконец договорился с Мерседесом о новом контракте, который продлит их и без того чрезвычайно успешное сотрудничество еще на один сезон. Но эта новая сделка сама по себе провоцирует несколько важных вопросов…

Почему Хэмилтон и Мерседес заключили контракт только на сезон-2021?

Все предыдущие контракты Льюиса Хэмилтона в Формуле-1 были долгосрочными сделками, поэтому тот факт, что 7-кратный чемпион мира продлил сотрудничество с Мерседесом всего на год, вызывает удивление.

Контракты Формулы-1 полны нюансов, и вполне возможно, что и в соглашении Хэмилтона с Мерседесом есть скрытая для посторонних глаз опция пролонгирования в том случае, если обе стороны захотят этого.

Хэмилтон и Мерседес по ходу межсезонья постоянно подчеркивали, что хотят двигаться дальше вместе. Босс команды Тото Вольф в понедельник во время видеоконференции с группой журналистов заявил, что в процессе переговоров «не было момента, когда мы думали, что Хэмилтон не подпишет контракт». Считается, что Мерседес никак не мог официально объявить о сохранении Хэмилтона в команде из-за неких тонких деталей в переговорах, в которых стороны так долго не могли найти общий знаменатель.

Сложность для обеих сторон заключалась в том, что приближался жесткий дедлайн. Сезон стартует уже в следующем месяце, а до начала предсезонной суеты остались каких-то три недели, поэтому Хэмилтону и Мерседесу нужно было принять какое-то решение. Имея это в виду, Вольф сказал, что Хэмилтон и команда «совместно» пришли к соглашению, что годовой контракт – это путь вперед.

Каковы преимущества краткосрочной сделки?

Понятно, что у Хэмилтона и Мерседес в процессе переговоров возникли какие-то разногласия по определенным вещам, иначе сделка была бы заключена гораздо раньше, чтобы избавить всех от давления и состояния неопределенности.

Контракт на один год, пусть и не выглядит идеальным решением, но его подписание позволяет Хэмилтону и Мерседес переключить свое внимание на подготовку к новому сезону, а также дает обеим сторонам передышку перед новыми переговорами.

Хэмилтон отмечал, что хотел бы, чтобы его следующий контракт был сосредоточен не только на нем и его личных отношениях с командой, но и имел более широкий охват, например, продолжение их совместных с командой проектов, направленных на решение проблем многообразия и инклюзивности автоспорта.

Мерседес утверждает, что «значительная часть» сделки сосредоточена вокруг этого вопроса. Команда вместе с Хэмилтоном запускает фонд, который будет заниматься вопросами многообразия Формулы-1. Это долгосрочная договоренность, которая предполагает, что стороны хотят работать вместе в обозримом будущем. Однако вопрос о том, какую форму принимают эти рабочие отношения, остается предметом обсуждения.

Что касается Мерседес, то действующие обладатели Кубка конструкторов получают самого успешного гонщика на стартовой решетке для новой компании, поскольку немцы надеются продолжить свое беспрецедентное доминирование в чемпионате. Кроме того, продление контракта с Хэмилтоном дает команде время для оценки глобальной экономической ситуации по мере продолжения битвы с COVID-19.

Какие недостатки краткосрочного контракта?

По сути, этот контракт означает, что Хэмилтон и Мерседес отложили решение на будущее.

Последние 12 месяцев Хэмилтона и Вольфа засыпали вопросами о будущем британца. Новое соглашение временно ослабит хватку прессы, но вскоре их начнут донимать вопросами о сезоне 2022 года, когда Формула-1 обнародует обновленный регламент.

Такая краткосрочная сделка сопряжена с риском для обеих сторон. Хэмилтон может решить покинуть Формулу-1 или заняться выбором другой команды – и если это произойдет, то у Льюиса будет свобода действий, что вряд ли радует Мерседес.

Тем не менее, Мерседес в конце сезона может решить, что настало время ввести в игру Джорджа Рассела или подписать на место Хэмилтона другого гонщика. При таком раскладе уже у команды будут развязаны руки.

С такими кардинальными изменениями в регламенте Мерседес, скорее всего, сделает ставку на стабильность и опыт, в то время как Хэмилтон будет знать, что с учетом ресурсов и успеха команды в последние годы, они будут лучше всех реагировать на перемены в регламенте и, таким образом, предоставят ему лучшие шансы для завоевания очередного титула.

Что это значит для следующего контракта Хэмилтона?

Вольф сказал, что они с Хэмилтоном не установили крайний срок для какого-либо нового соглашения, но они «извлекли урок» и обоюдно согласились, что в следующий раз они не хотят откладывать подписание. Заключение последнего контракта было отложено из-за коронавируса, ведь Хэмилтон и Вольф в разное время оба сдали положительный результат на COVID-19.

Босс Мерседес добавил, что следующая сделка будет зависеть от того, что Хэмилтон решит касательно своего будущего после сезона 2021 года, но и от того, в каком направлении касательно кадрового вопроса будет в будущем двигаться команда.

Вольф настаивал на том, что в этом сезоне они полностью преданы Хэмилтону и Валттери Боттасу, но добавил, что в Мерседесе также знают, что будущее за молодыми гонщиками, такими как Джордж Рассел.

Льюис Хэмилтон и Мерседес в следующие несколько месяцев преподнесут достаточно пищи для размышлений, но пока мы на 100% знаем лишь одно – британец за рулем болида немецкой конюшни начинает погоню за восьмым титулом и статусом самого титулованного гонщика в истории Формулы-1.