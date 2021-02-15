Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандо Алонсо выписали из больницы
Испанец переходит на домашнее лечение
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо через четыре дня после аварии покинул больницу в Берне и вернулся домой.
11 февраля на парковке у супермаркета в Виганелло Алонсо во время велотренировки на машине сбила 42-летняя жительница Лугано. Испанский гонщик в результате падения с велосипеда получил перелом верхней челюсти и другие мелкие травмы.
???? @alo_oficial ya tiene el alta médica. pic.twitter.com/J0xT9x2os2— Tiempo Añadido RPA (@TiempoAnadido) February 15, 2021
Ожидается, что Алонсо к концу текущей недели вернется к тренировкам.
Фернандо Алонсо в марте за рулем болида Альпин должен после двухлетнего перерыва возобновить карьеру в Формуле-1.
Популярное сейчас
- Бавария - первая, Лейпциг закрепился на втором месте. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Атлетико с запасом лидирует, Реал и Барса сражаются за второе место. Таблица Ла Лиги 2020/21
- Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции
- Комиссия Формулы-1 одобрила заморозку на доработку моторов с 2022 года
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО