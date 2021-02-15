Фернандо Алонсо выписали из больницы

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо через четыре дня после аварии покинул больницу в Берне и вернулся домой.

11 февраля на парковке у супермаркета в Виганелло Алонсо во время велотренировки на машине сбила 42-летняя жительница Лугано. Испанский гонщик в результате падения с велосипеда получил перелом верхней челюсти и другие мелкие травмы.

Ожидается, что Алонсо к концу текущей недели вернется к тренировкам.

Фернандо Алонсо в марте за рулем болида Альпин должен после двухлетнего перерыва возобновить карьеру в Формуле-1.