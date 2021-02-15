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В Альфа Таури показали первый запуск мотора на машине 2021 года

Автоспорт
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В команде советуют одеть наушники

В Альфа Таури показали первый запуск мотора на машине 2021 года

Новина українською

Пресс-служба "Альфа Таури" опубликовала в своих социальных сетях небольшой ролик с первым запуском двигателя на болиде 2021 года.

"Надеюсь, вы нашли свои наушники, потому что мы готовы к 2021 году. Погрузитесь в наш опыт запуска двигателя в комплекте с 8D-аудио", — гласит сообщение пресс-службы "Альфа Таури" в "Твиттере".

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В статье: Альфа Таури
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