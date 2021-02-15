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В Альфа Таури показали первый запуск мотора на машине 2021 года
В команде советуют одеть наушники
Пресс-служба "Альфа Таури" опубликовала в своих социальных сетях небольшой ролик с первым запуском двигателя на болиде 2021 года.
"Надеюсь, вы нашли свои наушники, потому что мы готовы к 2021 году. Погрузитесь в наш опыт запуска двигателя в комплекте с 8D-аудио", — гласит сообщение пресс-службы "Альфа Таури" в "Твиттере".
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