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Альпин назвала дату презентации болида
Она состоится в марте
Пресс-служба "Альпин" на своей странице в "Твиттере" сообщила, что презентация нового болида команды состоится 2 марта.
Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под названием "Альпин". Прежде она носила название "Рено". Цвета "Альпин" в 2021 году будут защищать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.
All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 16, 2021
???? Save The Date ???? pic.twitter.com/R2mGKJAnLe
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