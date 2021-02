Альпин назвала дату презентации болида

Пресс-служба "Альпин" на своей странице в "Твиттере" сообщила, что презентация нового болида команды состоится 2 марта.

Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под названием "Альпин". Прежде она носила название "Рено". Цвета "Альпин" в 2021 году будут защищать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!



???? Save The Date ???? pic.twitter.com/R2mGKJAnLe