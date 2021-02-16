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Альпин назвала дату презентации болида

Автоспорт
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Она состоится в марте

Альпин назвала дату презентации болида

Новина українською

Пресс-служба "Альпин" на своей странице в "Твиттере" сообщила, что презентация нового болида команды состоится 2 марта.

Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под названием "Альпин". Прежде она носила название "Рено". Цвета "Альпин" в 2021 году будут защищать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

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В статье: Альпин
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