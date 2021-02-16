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Астон Мартин назвал дату презентации болида
Она состоится в марте
Пресс-служба "Астон Мартин" на странице команды в "Твиттере" огласила дату презентации болида. Она состоится 3 марта.
Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезона она называлась "Рейсинг Пойнт". Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.
Вместо Серхио Переса в её составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.
Be part of history. 03.03.21 ????#UnlockTheVault for the best seat in the house. #IAMF1— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 16, 2021
➡️ https://t.co/vyPLT3aJCX pic.twitter.com/so5pzx1LFb
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