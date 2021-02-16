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Астон Мартин назвал дату презентации болида

Автоспорт
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Она состоится в марте

Астон Мартин назвал дату презентации болида

Новина українською

Пресс-служба "Астон Мартин" на странице команды в "Твиттере" огласила дату презентации болида. Она состоится 3 марта.

Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезона она называлась "Рейсинг Пойнт". Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.

Вместо Серхио Переса в её составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.

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В статье: Астон Мартин
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