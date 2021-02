Астон Мартин назвал дату презентации болида

Пресс-служба "Астон Мартин" на странице команды в "Твиттере" огласила дату презентации болида. Она состоится 3 марта.

Напомним, 2021 год станет первым, в котором команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезона она называлась "Рейсинг Пойнт". Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.

Вместо Серхио Переса в её составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.

Be part of history. 03.03.21 ????#UnlockTheVault for the best seat in the house. #IAMF1



➡️ https://t.co/vyPLT3aJCX pic.twitter.com/so5pzx1LFb