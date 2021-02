Алонсо возобновил тренировки после попадания в ДТП

Фернандо Алонсо 11 февраля на парковке у супермаркета в Виганелло во время велотренировки на машине сбила 42-летняя жительница Лугано.

Двукратный чемпион Формулы-1 в результате падения с велосипеда получил перелом верхней челюсти и другие мелкие травмы.

Алонсо провел несколько дней в больнице в Берне, после чего перешел на домашнее лечение.

"Витамин D, эластичная лента и прогулки, чтобы оставаться в хорошей форме. Я всем доволен и благодарен за ваши сообщения", - написал испанец в Твиттере.

Vitamina D . Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes. ????????❤️



Vitamin D. Elastics and some walks to keep the level high. Happy with everything and grateful for your messages ????????❤️#f1 #alpine #renault pic.twitter.com/zVv3zWmyXL