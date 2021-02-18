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Алонсо возобновил тренировки после попадания в ДТП

Автоспорт
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Легенда Формулы-1 в порядке

Алонсо возобновил тренировки после попадания в ДТП

Новина українською

Фернандо Алонсо 11 февраля на парковке у супермаркета в Виганелло во время велотренировки на машине сбила 42-летняя жительница Лугано.

Двукратный чемпион Формулы-1 в результате падения с велосипеда получил перелом верхней челюсти и другие мелкие травмы.

Алонсо провел несколько дней в больнице в Берне, после чего перешел на домашнее лечение.

"Витамин D, эластичная лента и прогулки, чтобы оставаться в хорошей форме. Я всем доволен и благодарен за ваши сообщения", - написал испанец в Твиттере.

Фернандо Алонсо в составе команды Альпин в марте этого года вернется в Формулу-1 после двухлетнего перерыва.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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