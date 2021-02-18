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В Мерседесе провели первый запуск двигателя на новом болиде
Презентация состоится в начале марта
Пресс-служба команды Формулы-1 "Мерседес" опубликовала видео с запуском двигателя на новом болиде. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале команды.
Напомним, презентация болида "Мерседеса" на сезон-2021 состоится в онлайн-формате 2 марта 2021 года. Машина получит индекс W12 E Performance. Основными гонщиками команды остались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
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