В Ред Булл назвали дату презентации болида

Команда Формулы-1 "Ред Булл" сообщила, что презентует болид на новый сезон 23 февраля. Новая машина получит название RB16.

"Ох, это чувство, когда тебе снова 16! Это свидание", — подписали видеоролик авторы.

Oh to be 16 again... It's a date ???? #ChargeOn ???? pic.twitter.com/V2EkAN9luj