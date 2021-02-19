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В Ред Булл назвали дату презентации болида
Новая машина будет называться RB16
Команда Формулы-1 "Ред Булл" сообщила, что презентует болид на новый сезон 23 февраля. Новая машина получит название RB16.
"Ох, это чувство, когда тебе снова 16! Это свидание", — подписали видеоролик авторы.
Oh to be 16 again... It's a date ???? #ChargeOn ???? pic.twitter.com/V2EkAN9luj— Red Bull Racing (@redbullracing) February 19, 2021
Сегодня, 19 февраля, "Альфа Таури" представила болид на новый сезон.
"Альфа Таури" стала уже второй командой Формулы-1, которая провела презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда "Макларен".
В новом сезоне цвета "Ред Булл" будут защищать Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Мексиканец в команде сменил Алекса Албона.
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