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В Ред Булл назвали дату презентации болида

Автоспорт
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Новая машина будет называться RB16

В Ред Булл назвали дату презентации болида

Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" сообщила, что презентует болид на новый сезон 23 февраля. Новая машина получит название RB16.

"Ох, это чувство, когда тебе снова 16! Это свидание", — подписали видеоролик авторы.

Сегодня, 19 февраля, "Альфа Таури" представила болид на новый сезон.

"Альфа Таури" стала уже второй командой Формулы-1, которая провела презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда "Макларен".

В новом сезоне цвета "Ред Булл" будут защищать Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Мексиканец в команде сменил Алекса Албона.

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В статье: формула-1 Ред Булл
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