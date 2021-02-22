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Альфа Ромео показала ливрею нового болида

Автоспорт
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А рассказали о болиде Райкконен и Джовинацци

Альфа Ромео показала ливрею нового болида

Новина українською

Сегодня, 22 февраля, команда Формулы-1 "Альфа Ромео" в Варшаве проводит предсезонную презентацию, на которой публике впервые была показана ливрея болида под индексом C41.

Команда организовала прямую видеотрансляцию, а право рассказать о новом болиде выпало основным пилотам команды Антонио Джовинацци и Кими Райкконену, а также резервисту Роберту Кубице.

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В статье: Альфа Ромео
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