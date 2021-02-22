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Альфа Ромео показала ливрею нового болида
А рассказали о болиде Райкконен и Джовинацци
Сегодня, 22 февраля, команда Формулы-1 "Альфа Ромео" в Варшаве проводит предсезонную презентацию, на которой публике впервые была показана ливрея болида под индексом C41.
Команда организовала прямую видеотрансляцию, а право рассказать о новом болиде выпало основным пилотам команды Антонио Джовинацци и Кими Райкконену, а также резервисту Роберту Кубице.
Hello, you beauty.????#C41 #AlfaRomeoRacing #ORLEN pic.twitter.com/4GuSUI9O0Z— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 22, 2021
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