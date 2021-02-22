Альфа Ромео показала ливрею нового болида

Сегодня, 22 февраля, команда Формулы-1 "Альфа Ромео" в Варшаве проводит предсезонную презентацию, на которой публике впервые была показана ливрея болида под индексом C41.

Команда организовала прямую видеотрансляцию, а право рассказать о новом болиде выпало основным пилотам команды Антонио Джовинацци и Кими Райкконену, а также резервисту Роберту Кубице.