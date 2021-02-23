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Ред Булл представил болид на сезон 2021
Внешне он похож на своего предшественника
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Команда "Формулы-1" "Ред Булл" представила болид на новый сезон. Он будет называться RB16B.
В прошлом сезоне команда использовала болид RB16. Новинка внешне похожа на своего предшественника, однако новый болид отличает более проработанная зона боковых дефлекторов и более компактная задняя часть автомобиля.
Ливрея осталась прежней, но теперь на болиде есть наклейки спонсоров, пришедших с Серхио Пересом.
⏯ And now for the B-Side ???? Meet the RB16B #ChargeOn ???? pic.twitter.com/2XrH3G4AP0— Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021
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