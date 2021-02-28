Макс Ферстаппен: Ты можешь случайно к чему-либо прикоснуться - и все, ты заразился

Пилот Формулы-1 команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие карантиные меры соблюдает для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Его слова цитирует Formule 1:

"Нужно быть максимально осторожным. Ты можешь случайно к чему-либо прикоснуться - и все, ты заразился. Это может произойти в любой момент. Заражаются даже люди, которые ведут себя очень осторожно.

В любом случае я не летал в Дубай, не ходил ни на какие вечеринки. Я провожу время с одними и теми же людьми, которые тоже регулярно проверяются на коронавирус, не делаю ничего удивительного.

Хотя в конечном счете никто не знает, как это работает - ты можешь заразиться даже если вакцинировался. Но даже если я заражусь - что ж, ничего не поделаешь, такова жизнь" - сказал он.