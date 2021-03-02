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Мерседес представил болид на сезон 2021 года

Автоспорт
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Мерседес представил болид на сезон 2021 года

Новина українською

Действующие обладатели Кубка конструкторов команда Мерседес опубликовала фотографии болида на сезон 2021 года.

Конюшня обновила цвет ливреи – теперь она черно-серебряная.

Официальная презентация W 12 пройдет сегодня в онлайн-формате.

Боевыми пилотами Мерседеса в сезоне-2021 останутся Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Новый сезон в Формуле-1 начнется 28 марта на Гран-при Бахрейна.

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В статье: формула-1 Мерседес
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