Мерседес представил болид на сезон 2021 года

Действующие обладатели Кубка конструкторов команда Мерседес опубликовала фотографии болида на сезон 2021 года.

Конюшня обновила цвет ливреи – теперь она черно-серебряная.

Официальная презентация W 12 пройдет сегодня в онлайн-формате.

Introducing the W12 ???????? Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb