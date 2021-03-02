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Мерседес представил болид на сезон 2021 года
Выглядит эффектно
Действующие обладатели Кубка конструкторов команда Мерседес опубликовала фотографии болида на сезон 2021 года.
Конюшня обновила цвет ливреи – теперь она черно-серебряная.
Официальная презентация W 12 пройдет сегодня в онлайн-формате.
Introducing the W12 ???????? Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021
Боевыми пилотами Мерседеса в сезоне-2021 останутся Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Новый сезон в Формуле-1 начнется 28 марта на Гран-при Бахрейна.
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