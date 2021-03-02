Валттери Боттас показал новый шлем

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал шлем на новый сезон. Он выполнен в голубых цветах, сбоку на шлем нанесена аббревиатура VB.

Сегодня, 2 марта, "Мерседес" провёл презентацию болида на новый сезон. "Мерседес" сохранил чёрную ливрею, но добавил множество логотипов подразделения "Мерседеса" AMG. Также в команде отказались от нанесения маленьких звёзд, кроме одной красной звёзды в память о легендарном пилоте Ники Лауде.