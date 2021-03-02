Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон рассказал, почему подписал контракт с Мерседесом всего на один год
Льюис добился уже всего
Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, почему его новый контракт с командой рассчитан лишь на один сезон. Хэмилтон и его команда заключили новое соглашение уже в 2021 году.
"Во-первых, я в таком удачном положении, когда уже добился почти всего, что мог, и поэтому мне не надо планировать слишком надолго. Мы решили договориться на один год, а дальше можем обсудить дальнейшее сотрудничество. Главный приоритет — 2021 год. Прежде мы думали только о борьбе за титул, но в прошлом году было много обсуждений насчёт равенства, инклюзивности… Важно этого добиться. Ну а все ребята в нашей команде в конечном счёте всегда думают о том, как победить", — заявил Хэмилтон на презентации "Мерседеса".
Популярное сейчас
- Где сыграют Украина и остальные? Стадионы, на которых состоится финальная часть Евро
- Новый тренер Львова, Лопыренок вернулся в Минай. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Суперкубок Григорчука, новый тренер Львова, 21-я победа Ман Сити. Главные новости от 2 марта
- Мерседес представил болид на сезон 2021 года
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО