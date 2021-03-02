Хэмилтон рассказал, почему подписал контракт с Мерседесом всего на один год

Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, почему его новый контракт с командой рассчитан лишь на один сезон. Хэмилтон и его команда заключили новое соглашение уже в 2021 году.

"Во-первых, я в таком удачном положении, когда уже добился почти всего, что мог, и поэтому мне не надо планировать слишком надолго. Мы решили договориться на один год, а дальше можем обсудить дальнейшее сотрудничество. Главный приоритет — 2021 год. Прежде мы думали только о борьбе за титул, но в прошлом году было много обсуждений насчёт равенства, инклюзивности… Важно этого добиться. Ну а все ребята в нашей команде в конечном счёте всегда думают о том, как победить", — заявил Хэмилтон на презентации "Мерседеса".