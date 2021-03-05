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Уильямс представил болид на сезон 2021
Команда Формулы-1 провели в стандартной форме
Фото: Твиттер Уильямс
Команда "Уильямс" представила болид на сезон-2021. Машина получила новую ливрею. Цвета британской конюшни в новом чемпионате будут небесно-голубого и белого цвета. При этом в белый цвет окрашена только носовая часть.
Напомним, команда "Уильямс" готовила более нестандартную презентацию, в том числе с использованием онлайн-приложений. Но после того, как в Сети произошла утечка фотографий новой машины, в Гроуве приняли решение провести всё в более стандартной форме.
Introducing the FW43B ???????????? pic.twitter.com/4AF7Au4B5a— Williams Racing (@WilliamsRacing) March 5, 2021
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