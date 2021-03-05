Уильямс представил болид на сезон 2021

Команда "Уильямс" представила болид на сезон-2021. Машина получила новую ливрею. Цвета британской конюшни в новом чемпионате будут небесно-голубого и белого цвета. При этом в белый цвет окрашена только носовая часть.

Напомним, команда "Уильямс" готовила более нестандартную презентацию, в том числе с использованием онлайн-приложений. Но после того, как в Сети произошла утечка фотографий новой машины, в Гроуве приняли решение провести всё в более стандартной форме.