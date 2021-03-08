  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. На Гран-при Нидерландов рассчитывают на 105 тысяч зрителей
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На Гран-при Нидерландов рассчитывают на 105 тысяч зрителей

Автоспорт
(1 голосов)

Организаторы готовятся к аншлагу

На Гран-при Нидерландов рассчитывают на 105 тысяч зрителей

Новина українською

Директор автодрома "Зандворт" в Нидерландах Роберт ван Овердейк рассказал, что организаторы рассчитывают на допуск зрителей на Гран-при Формулы-1.

"В прошлом сезоне действительно было тяжело. Нам пришлось принять определённые меры. Но нынешний календарь даёт нам надежду.

Мы готовимся к тому, что наш этап смогут посетить 105 тыс. человек. Столько зрителей может приходить каждый день. Пока мы не знаем, сколько болельщиков допустят, но нам надо быть готовыми к аншлагу. Гран-при в любом случае состоится", — цитирует ван Овердейка Ziggo Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гран-при Нидерландов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...