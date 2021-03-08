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На Гран-при Нидерландов рассчитывают на 105 тысяч зрителей
Организаторы готовятся к аншлагу
Директор автодрома "Зандворт" в Нидерландах Роберт ван Овердейк рассказал, что организаторы рассчитывают на допуск зрителей на Гран-при Формулы-1.
"В прошлом сезоне действительно было тяжело. Нам пришлось принять определённые меры. Но нынешний календарь даёт нам надежду.
Мы готовимся к тому, что наш этап смогут посетить 105 тыс. человек. Столько зрителей может приходить каждый день. Пока мы не знаем, сколько болельщиков допустят, но нам надо быть готовыми к аншлагу. Гран-при в любом случае состоится", — цитирует ван Овердейка Ziggo Sport.
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