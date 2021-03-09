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Риккардо представил вино собственного производства
Пилот опубликовал соответствующий ролик
Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо представил собственное вино. Он наладил производство алкогольного напитка вместе с компанией St Hugo. Новое вино получило название DR3.
"Рад представить DR3, моё собственное вино, созданное вместе с легендарным производителем St Hugo", — написал Риккардо, выложив рекламное видео напитка в своём "твиттере".
Stoked to introduce the DR3, my own wine range made with the iconic winemakers @sthugowines . Definitely NOT using this for a shoey. Touring Aus now. Get yours at https://t.co/yxTZ7KHFAX#DR3 #enjoyDR3responsiblu #NoShoeys #sponsored pic.twitter.com/qYTPMjyl1C— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) March 9, 2021
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