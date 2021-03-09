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Риккардо представил вино собственного производства

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Пилот опубликовал соответствующий ролик

Риккардо представил вино собственного производства

Новина українською

Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо представил собственное вино. Он наладил производство алкогольного напитка вместе с компанией St Hugo. Новое вино получило название DR3.

"Рад представить DR3, моё собственное вино, созданное вместе с легендарным производителем St Hugo", — написал Риккардо, выложив рекламное видео напитка в своём "твиттере".

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В статье: Даниэль Риккардо
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